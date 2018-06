Bastonário dos Advogados fura regra e ganha mais 13 mil euros

Guilherme Figueiredo deveria ter uma remuneração de valor ilíquido "igual" à do cargo de procurador-geral da República.

12:20

O Conselho Geral da Ordem dos Advogados considerou que o atual bastonário da Ordem dos Advogados, Guilherme Figueiredo, teria uma remuneração de valor ilíquido "igual" à do cargo de procurador-geral da República. Contudo, Guilherme Figueiredo ganha mais cerca de 13 mil euros do que Joana Marques Vidal.De acordo com a impresta deste sábado, citada pela revista Sábado , Guilherme Figueiredo auferiu em 2017 um total ilíquido de 119 252 euros. Já a procuradora-geral da República (PGR), revela fonte oficial, recebeu 107 556 euros, que deverá aumentar para 109 417 neste ano. A diferença entre os dois cargos, relativa a 2017, foi então de 11 695.Àquele diário, o bastonário frisou que "deu instruções expressas aos serviços para darem integral cumprimento a esta deliberação [do Conselho Geral], com a expressa menção de que todas as importâncias auferias constassem do recibo de remuneração e fossem sujeitas à tributação respectiva"."A retribuição auferida corresponde a um valor líquido de aproximadamente 4000 euros com o qual faz face às despesas com a renda de habitação em Lisboa, para onde se teve de mudar." "O sr. bastonário faz questão de suportar as despesas com as deslocações entre o Porto, onde o seu agregado familiar está domiciliado, e Lisboa", disse Guilherme Figueiredo, através de um assessor.Um vogal do Conselho Geral, Silva Cordeiro, garante já ter denunciado a discrepância ao Conselho Fiscal da Ordem - e até já apresentou a sua demissão. "O modo como o bastonário aproveita uma situação que, ao menos objectivamente, lhe é favorável, impede-me de continuar num órgão presidido por ele", justifica o jurista. Recorde-se que também em maio, Miguel Matis demitiu-se da vice-presidência da CG.