Bate em carro da polícia ao tentar fugir

Sem carta de condução e ao volante de um carro com matrículas falsas postas, um homem de 28 anos tentou a fuga ao ser mandado parar pela PSP, na Pontinha, Odivelas. Embateu no carro-patrulha, numa outra viatura, até que foi intercetado.Foi então que a polícia percebeu que o condutor não tinha habilitação legal. O detido disse ainda que pôs matrículas falsas no carro para abastecer sem pagar numa bomba da Amadora. As matrículas, furtadas de um carro em Carnide, Lisboa, foram restituídas ao proprietário.Também em Loures foi detido um homem, de 37 anos, por ter matrículas falsas num carro TVDE, que ainda esperava legalização após ser importado de França.