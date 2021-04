Uma bebé de oito meses foi esta segunda-feira queimada com água a ferver no peito, em Vila Praia de Âncora.



Ao que o CM apurou, a menina sofreu ferimentos ligeiros na zona do tórax e foi socorrida em casa.





Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Alto Minho deslocaram-se ao local.



A vítima foi transportada para o Hospital de São João, no Porto, e deu entrada na Unidade de Queimados Pediátricos.

O alerta foi dado pelas 20h30 e os bombeiros de Vila Praia de Âncora e uma