Bebé e criança feridos em acidente de moto 4. Uma das vítimas em estado grave

Um bebé de dois anos e uma criança de três ficaram feridos num acidente de moto 4 ocorrido esta sexta-feira no Bairro de Santa Marta de Corroios, no Seixal.



Ao que o CM apurou, as duas crianças, que serão irmãs, estavam em cima do veículo enquanto o pai as puxava com uma corda, correndo a grande velocidade. A determinado momento a corda ter-se-á rompido e a moto 4 tombou para trás, projetando as crianças contra um carro.





Uma das vítimas ficou com ferimentos considerados graves. Ambas foram levadas ao Hospital de Santa maria, em Lisboa.O alerta foi dado às 19h59. No local estiveram os Bombeiros do Seixal, a PSP e a VMER do Hospital Garcia da Orta.