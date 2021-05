Bebé que caiu de segundo andar em Loures está fora de perigo

Um bebé de 23 anos sofreu esta sexta-feira ferimentos graves ao cair da janela de casa, um segundo andar, onde estava com a mãe, no Prior Velho, Loures. Apesar da queda em altura, o menino - que faz dois anos este mês - estava ao final da tarde apenas em observação no Hospital de Santa Maria, fora de perigo.









A mãe teve também de ser transportada ao hospital, uma vez que ficou debilitada após ter visto o filho caído no chão. De acordo com a vizinhos, o incidente ocorreu pelas 11h30. O bebé foi socorrido e estabilizado pelo INEM e bombeiros. A PSP esteve no local, investiga e terá comunicado o caso à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.