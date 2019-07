Bêbedo abalroa seis viaturas ao tentar arrancar com carro

Um automobilista, visivelmente alcoolizado, acompanhado por outro homem que também parecia ter consumido muito álcool, abalroou esta segunda-feira seis viaturas quando pretendia arrancar com a viatura numa rua da Amadora.O condutor começou por ser abordado por um guarda-noturno, que detetou a condução perigosa do homem.Sem falar com o guarda-noturno, o condutor prosseguiu e abalroou, no total, seis viaturas, causando-lhes diversos danos.A PSP foi chamada, mas já não conseguiu identificar o infrator.