Benfica ganha e pode contestar perdão a Rui Pinto

O Benfica ganha para já a primeira guerra contra o perdão que a Justiça deu a Rui Pinto. Depois de Carlos Alexandre ter recusado o recurso da defesa dos encarnados - que contestavam o arquivamento do processo sobre a divulgação dos emails, com a condição de Rui Pinto cumprir determinadas condições -, a presidente da Relação de Lisboa veio dizer que o Benfica tem razão. Pode recorrer, já que o que está em causa é não ter sido ouvido no processo. Recorde-se que o Ministério Público entendeu que não tinha de notificar o Benfica porque não era assistente naquele processo. O que o clube alega é que não sabia do arquivamento sobre matéria que lhe dizia respeito.



Em guerra contra um perdão que o Benfica já tornou claro que não aceitará, o juiz do Tribunal Central Carlos Alexandre defendeu que o seu despacho - em que concordava com a suspensão dos processos - não era passível de recurso. O Correio da Manhã tentou ouvir a defesa dos encarnados, constituída pelo trio de advogados Rui Patrício, Paulo Saragoça da Matta e João Medeiros, mas ninguém quis prestar declarações.



