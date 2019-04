Bispo do Porto defende o fim do trabalho ao domingo e encerramento de supermercados

D. Manuel Linda critica a abertura ao domingo e considera que os países mais ricos não o fazem.

17:47

na Sé da diocese, o fim do trabalho ao domingo, em defesa da vida familiar, na homilia da Missa a que presidiu, na solenidade da Páscoa.



O bispo criticou a abertura dos supermercados e centros comerciais aos domingos por considerar uma "expressão de um certo subdesenvolvimento humano e mesmo económico". "Os países mais ricos não abrem supermercados ao domingo", advertiu ainda.



De acordo com o site Ecclesia, o

"Pensemos no novo esclavagismo da laboração contínua, legalmente imposta pelos novos senhores do mundo que dominam a economia e, por esta, os governos. Pensemos como os critérios dos turnos, em setores onde, para além da ganância, nada os justifica", afirmou.



D. Manuel Linda, bispo do Porto, defendeu este domingo,responsável católico alertou também naquela Missa para os "graves transtornos psicológicos do trabalhador e do fracionamento dos encontros familiares" que esta situação provoca.

"Enfim, está-se a gerar uma civilização fria, sem alma, individualista, sem profundidade de relações e até mesmo sem outros contactos que não sejam os da realidade virtual", conclui o bispo.