Bombeiro de Pedrógão morre em acidente

Eduardo Lopes, de 54 anos, foi encontrado já morto junto à sua scooter em Tojeira.

Por Ana Isabel Fonseca, Daniela Vilar Santos, João Carlos Rodrigues e Mário Freire | 01:30

Eduardo Lopes, bombeiro na corporação de Pedrógão Grande há mais de 30 anos, foi encontrado morto junto à sua scooter, no sábado à noite. O homem, de 54 anos, despistou-se numa estrada secundária em Tojeira, Pedrógão Grande, e o seu cadáver foi encontrado já perto das 22h00. Ontem, outros dois homens, de 47 e 58 anos, perderam a vida na estrada, em acidentes ocorridos em Sintra e Santo Tirso.



A hora exata a que ocorreu o despiste que vitimou o bombeiro está por apurar. Os elementos da corporação que foram ao local acreditam que o acidente ocorreu muito antes da hora a que receberam o pedido de socorro, uma vez que encontraram a vítima "em rigidez cadavérica", disse ao CM o adjunto do Comando, Rui Barreto.

Eduardo Lopes trabalhava nas oficinas da autarquia. Era solteiro, vivia em Pedrógão Grande e regressava a casa depois de tratar dos animais que tem em Ouzenda, onde ia todos os dias ao final da tarde.



Já em Santo Tirso, uma colisão entre dois carros tirou a vida a José Carlos Soares, de 58 anos. O acidente ocorreu pelas 07h50 na EN105, em Santiago da Carreira. O carro da vítima, proprietária de um café, foi projetado e caiu a uma ravina com cerca de 30 metros de altura quando seguia em direção a Santo Tirso. Morreu no local. No outro carro, um Audi, seguia um grupo de jovens. Um deles, de 23 anos, sofreu ferimentos ligeiros. "Ele ia todas as manhãs a um quiosque. Terá sido aí que sofreu o acidente", disse Abílio Ribeiro, primo da vítima fatal.



Minutos antes deste acidente, Eustáquio Morais, um motociclista de 47 anos, morreu numa colisão com um carro no cruzamento da EN9 para a Lagoa Azul, em Sintra. A vítima tinha saído de casa para ir trabalhar quando foi abalroada pelo automóvel. Pertencia ao Clube Motard BipBip, de Sintra, e deixa mulher e dois filhos.



Funeral de bombeiro

O corpo de Eduardo Lopes foi transportado para o Instituto de Medicina Legal. O funeral do homem deverá realizar-se na manhã de terça-feira.



Alerta para um incêndio

O adjunto do Comando dos bombeiros de Santo Tirso, Filipe Carneiro, disse que o primeiro alerta para a colisão dava conta de um incêndio num dos carros, mas tal não se verificou.



Amigos chocados no local

Os amigos de José Carlos, conhecido por ‘Chouriça’, foram ao local do acidente e mostraram-se muito chocados.