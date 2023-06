Bombeiro e casal feridos em despiste de ambulância na Trofa

Um bombeiro, de 25 anos, e um casal, com cerca de 70, ficaram feridos no despiste de uma viatura de transporte de doentes não urgentes dos Bombeiros da Trofa, esta tarde, em Alvarelhos, Trofa.

Ao que o CM apurou, a viatura fazia o transporte do casal para casa, após tratamentos. O alerta foi dado pelas 15h32 para o acidente, junto a um entroncamento da rua Central do Ribeiro. As três vítimas foram socorridas pelos Bombeiros da Trofa, pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Médio Ave e pela equipa de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Santo Tirso. Os três feridos foram hospitalizados, com ferimentos leves, em Vila Nova de Famalicão.

A GNR esteve no local.