Um despiste de um carro, em Bougado, na Trofa, provocou, esta tarde de quarta-feira, quatro feridos.O alerta foi dado às 15H08.As vítimas foram assistidas no local pelos Bombeiros da Trofa e por uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação e transportadas para o Hospital de Famalicão, com ferimentos considerados leves.As causas do despiste estão ainda por apurar.A GNR esteve no local e investiga.