Bombeiro em serviço morre junto ao quartel de Oleiros

Um bombeiro, de 59 anos, da corporação de Oleiros, em Castelo Branco, morreu este domingo junto ao quartel.

O operacional estava escalado no dispositivo de combate a incêndios rurais e caiu na via pública junto ao quartel onde prestava serviço. O homem foi de imediato assistido por colegas da corporação que iniciaram manobras de reanimação.

No local esteve também a viatura médica do INEM, que apesar das várias tentativas não conseguiu reverter a situação tendo o óbito sido declarado no local.



A vítima trabalhava há mais de 40 anos naquela corporação e era bombeiro de segunda classe. Deixa a mulher e um filho, já maior de idade.