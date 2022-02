O início da tarde deste sábado ficou marcado por um atropelamento mortal na zona industrial da Farrapa, em Chave, Arouca. Uma mulher, de 75 anos, estava a acompanhar o filho, dono da oficina Volvo, quando foi colhida por um camião no interior das instalações.





O alerta foi dado às 14h30 e os Bombeiros Voluntários de Vale de Cambra, com o apoio de uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Santa Maria da Feira, foram encaminhados para o local. À chegada, os meios de socorro verificaram que a vítima, que estava com o filho no momento em que foi atropelada pelo veículo pesado, apresentava ferimentos considerados muito graves. A idosa de 75 anos entrou em paragem cardiorrespiratória e foi, de imediato, assistida, tendo sido alvo de manobras de reanimação. Contudo, a mulher acabou por não resistir e o óbito foi declarado ainda no local.