Bombeiro mata gato para torturar a mulher em Baião

A vida em comum do casal durou apenas quatro meses. Começaram a namorar em janeiro do ano passado e passaram a viver juntos no mês seguinte. O casamento deu-se em março, poucos dias depois de terem fixado residência em Baião.A separação aconteceu em maio. Pelo meio, dezenas de situações de violência com o homem, bombeiro voluntário, a assumir um comportamento controlador e ciumento. Espancou não só a mulher, mas também a cadela e os gatos de estimação da vítima - os quais torturava e, um deles, chegou mesmo a matar e queimar.