Bombeiro morre após ser picado por vespa asiática em Castelo de Paiva

Um bombeiro, de 67 anos, da corporação de Castelo de Paiva, morreu, esta tarde de terça-feira, ao que tudo indica, após ser picado por uma vespa asiática.O alerta foi dado, cerca das 15h00, para os bombeiros de Castelo de Paiva, pela própria vítima. Antes de entrar em paragem cardiorrespiratória (PCR), o bombeiro ainda conseguiu telefonar para os colegas a pedir por socorro. À chegada da equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) da Feira, a vítima estava já em PCR, ao que tudo indica, na sequência de um choque anafilático. As manobras de reanimação ainda tiveram início, mas o bombeiro não resistiu à gravidade dos ferimentos. O óbito foi verificado, no local, pela equipa da VMER da Feira.O bombeiro, já com uma longa carreira de serviço na corporação de Castelo de Paiva, era natural da freguesia de Real. Quando foi picado, o homem estava a realizar pequenos trabalhos agrícolas num terreno rural.O corpo foi levado para o instituto de medicina legal do Porto.