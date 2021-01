Bombeiros de Agualva há um mês sem direção eleita

Há um mês que o corpo de Bombeiros da Agualva, em Sintra, está sem direção. As eleições, que deviam ter sido a 12 de dezembro, foram adiadas, devido à pandemia. Ainda não há data marcada para outro ato eleitoral. Ricardo Santos, líder da lista opositora à direção, disse ao CM que irá entregar uma lista de assinaturas, para forçar a realização de eleições.



O mesmo responsável aponta a reabertura pela direção de um posto médico na segunda-feira, "com bolor nos tetos e falta de equipamentos de proteção à Covid-19". O presidente dos Bombeiros da Agualva, Luís Batista, não respondeu em tempo útil às questões do CM.

