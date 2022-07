Bombeiros de Fornos de Algodres angariam fundos para compra de viatura de combato a incêndios

Os bombeiros de Fornos de Algodres vão organizar, no dia 12 de agosto, uma festa de angariação de fundos para compra de uma viatura que substitua a que ardeu durante o combate a um fogo na Guarda.

O evento vai decorrer no quartel sede da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fornos de Algodres (AHBVFA), no distrito da Guarda, a partir das 20h00 do dia 12 de agosto.

O presidente da AHBVFA, Fernando Rodrigues, disse esta sexta-feira à agência Lusa que esta é uma das várias iniciativas que ajudará a instituição a reunir verbas para adquirir um novo veículo de combate a incêndios.

A associação humanitária não tem dinheiro, "nem hipótese de comprar um carro novo", que custará cerca de 150 mil euros, mas tenciona comprar um veículo em segunda mão "por um valor entre 100 a 120 mil euros".

Como a instituição não possui essa verba, todas as ajudas "são bem-vindas", disse.

O dirigente lembrou que o município da Guarda já deliberou atribuir um apoio de 7.500 euros à AHBVFA e a Câmara Municipal de Fornos de Algodres "vai contribuir com 15 mil euros ou mais".

Fernando Rodrigues espera "ter muita gente" na iniciativa de angariação de fundos que está programada para o dia 12 de agosto, incluindo muitos emigrantes em França.

"Nós [bombeiros voluntários de Fornos de Algodres] fomos, no ano passado, a Sainte-Consorce [vila francesa geminada com a congénere de Fornos de Algodres] e fizemos uma angariação de fundos. E, agora, os emigrantes que vêm de férias, ao saberem o que se passou com a viatura e das nossas dificuldades, trazem um grupo de lá [Fernando & Adriana Calheiros] para animar a festa de angariação de fundos", explicou.

Nas declarações à Lusa, o presidente da AHBVFA mostrou-se "muito satisfeito com a onda de solidariedade" para com a instituição que dirige.

"Temos recebido telefonemas de pessoas de muitos quadrantes, que dizem que querem ajudar e muitos cidadãos anónimos têm vindo ao nosso quartel entregar donativos. Estamos muito contentes e felizes com a solidariedade das pessoas", referiu.

Fernando Rodrigues adiantou que estão a decorrer outras iniciativas solidárias para angariação de verbas, como uma corrida e uma caminhada virtual, a realizar este fim de semana, que é organizada por várias entidades e que já conta "com mais de 200 inscritos".

A plataforma digital Bombeiros.pt também está a organizar um passeio de bicicletas e de atletismo e a Casa do Benfica de Fornos de Algodres vai promover um almoço solidário, em setembro.

A viatura de combate a fogos florestais da AHBVFA ardeu no dia 02 de julho, no combate a um incêndio que deflagrou na freguesia de Arrifana, no concelho da Guarda.

"É mais uma dor de cabeça para uma associação do Interior [do país], porque nós não temos dinheiro, nem hipótese de comprar um carro novo, nem em segunda mão, para já. Portanto, se não houver solidariedade de quem tutela, nós vamos ficar sem menos um carro", referiu, na ocasião, o responsável à Lusa.

A viatura não era nova, mas a corporação tinha-a atualizado recentemente e era muito utilizada na atividade operacional e considerada pelo comando como sendo "fundamental para o combate a incêndios".

"É um carro que nos faz bastante falta. A nossa associação está equilibrada, está com saúde financeira, mas não para comprar um carro destes", referiu o dirigente, admitindo que tal só será possível "se houver ajudas".