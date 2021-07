Bombeiros e Prociv fazem mergulho de busca por mulher desaparecida há mais de 4 dias

Ana Raquel Martelo, vista pela última vez no rio Tâmega, em Penafiel, no passado sábado, ainda não foi encontrada.No quarto dia de buscas pela mulher, de 38 anos, as equipas de salvamento aquático dos bombeiros de Entre-os-Rios e da Força Especial de Proteção civil realizaram mergulho de busca, durante todo o dia.A mulher estava a andar de moto de água, com o companheiro e uma familiar, quando caiu à agua e nunca mais foi vista.As buscas retomam, esta manhã de quarta-feira, com patrulhamento de margens, a cargo dos bombeiros de Entre-os-Rios.