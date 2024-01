Bombeiros extinguem dois incêndios habitacionais em Monção

Os Bombeiros de Monção extinguiram dois incêndios habitacionais que deflagraram com cerca de meia hora de diferença, ao final desta tarde.

O primeiro alerta foi dado às 17h15 para um incêndio na chaminé de uma habitação, no lugar de Currais, em Merufe. À chegada dos meios de socorro, o fogo já estava praticamente extinto. Pouco depois, às 17h43, o alerta foi para outro incêndio no anexo de uma habitação, no Caminho da Fonte, em Pias. Os bombeiros encontraram a divisão já tomada pelas chamas e extinguiram o fogo. O anexo ficou parcialmente destruído.

Nas duas ocorrências, ninguém ficou ferido.