PJ nas buscas por grávida desaparecida na Murtosa. Ex-namorado jura inocência

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro não descansa enquanto não encontrar o corpo. Um morador reportou na sexta-feira ao CM o cheiro nauseabundo vindo do poço, cuja vegetação "não era tão alta" há duas semanas atrás. A PJ esteve no local e segue esta pista.

A família dirigiu-se na sexta-feira para o local.

aceitou falar e explicar todas as provas recolhidas, incluindo provas periciais e análises de telemóvel. Durante o interrogatório, garantiu que não esteve com Mónica Silva e jurou inocência.

Os bombeiros preparam-se para entrar no poço onde a Polícia Judiciária pensa estar o corpo de Mónica Silva , grávida desaparecida na Murtosa desde o início de outubro. Os trabalhos devem durar várias horas, ao longo da noite deste sábado, com recurso a luz artificial.Os bombeiros drenaram a água do poço, numa zona próxima da Ria de Aveiro, mas surgiu um novo lençol de água.Simultaneamente, decorrem as alegações de Fernando Valente, ex-companheiro de Mónica Silva, no Tribunal de Instrução Criminal. O Ministério Público pediu as medidas de coação, ainda por conhecer.Fernando Valente é suspeito dos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver e aborto agravado. Na sexta-feira, o ex-namorado de Mónica SilvaA mulher, de 33 anos, que estava grávida de sete meses, foi vista pela última vez a 3 de outubro, quando saiu de casa com as ecografias da gravidez, ligando pouco depois ao filho a dizer que estava a regressar a casa, o que não chegou a acontecer.