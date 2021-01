Bombeiros procuram vítima após GNR encontrar mota no rio Caima em Vale da Cambra

A GNR de Vale de Cambra encontrou uma moto, esta tarde de terça-feira, submersa no rio Caima, na barragem Eng. Duarte Pacheco, em Roge, Vale de Cambra.A chave do motociclo ainda estava na ignição e também foi encontrado um capacete, a boiar, próximo do local.A moto não tem matrícula e não é possível, por isso, identificar o proprietário.Uma equipa de busca e resgate subaquático dos bombeiros de Vale de Cambra foi mobilizada. No entanto, as buscas foram suspensas, ao início da noite, e serão retomadas esta quarta-feira, de manhã, assim que as condições de luz o permitirem.