Os Bombeiros de Coimbrões e Sapadores de Gaia entraram pela janela do rés-do-chão de um prédio, para assistir uma mulher, de 79 anos, que ficou ferida ao sofrer uma queda em casa, este domingo à tarde, na Rua da Bélgica, em Vila Nova de Gaia.



O alerta foi dado por um familiar que não conseguiu entrar em casa. Os Bombeiros encontraram a idosa caída no hall de entrada. Foi hospitalizada com fraturas na zona da cintura.

