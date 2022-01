Um incêndio deflagrou, esta quarta-feira de manhã, no sistema de exaustão do restaurante Sultão, na Avenida Vasco da Gama, em Ramalde, no Porto. Os bombeiros sapadores tiveram de recorrer a uma autoescada para apagarem as chamas na chaminé da churrasqueira.





Ao CM, os bombeiros explicaram que o fogo teve origem devido à “acumulação de gordura” no sistema de exaustão do estabelecimento. Apesar de estarem alguns clientes e funcionários no interior do espaço, não se registaram feridos. A PSP registou a ocorrência.