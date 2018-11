Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Medidas de coação a Bruno de Carvalho e Mustafá conhecidas às 11h00

Ex-presidente do Sporting e cabecilha da Juve Leo voltam a ser afetados pela greve parcial dos oficias de Justiça.

09:03

Bruno de Carvalho e Nuno Mendes, conhecido como Mustafá, chegaram esta quinta-feira ao tribunal do Barreiro, onde vão conhecer as medidas de coação a que ficam sujeitos no caso da investigação ao ataque de Alcochete.



O anúncio das medidas preventivas estava anunciado para as 10h00, mas foi adiado para as 11h00 devido à greve parcial dos oficiais de Justiça, que na segunda-feira já tinha condicionado os interrogatórios aos dois arguidos.



O ex-presidente do Sporting e o cabecilha da Juve Leo estão indiciados de 56 crimes relacionados com o caso que ocorreu a 15 de maio, incluindo os de terrorismo, ofensas corporais agravadas ou sequestro.



Os dois foram detidos este domingo e interrogados desde segunda-feira até à noite desta quarta-feira.