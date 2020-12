Burla de 1,7 milhões em Évora fica sem culpados

O Tribunal da Relação de Évora absolveu, sem hipótese de recurso, o casal sueco já inocentado, no Tribunal de Setúbal, de culpas numa burla milionária. Fica assim sem culpados o esquema que, em 2017, lesou 20 empresas em 1,7 milhões de euros.A apreciação dos desembargadores de Évora que agora foi conhecida surgiu após o Ministério Público (MP) ter recorrido do acórdão de novembro de 2019. Na altura, Michel Moreno e Malicka Norberg foram absolvidos de 16 crimes de acesso ilegítimo, 20 de burla qualificada e um de branqueamento de capitais, enquanto seis portugueses foram absolvidos de recetação.Em causa, segundo a acusação, estava um esquema engendrado pelos arguidos, e que levou as empresas lesadas a pagarem-lhes 1,7 milhões de euros, depois de o casal sueco ter entrado em contas de email das mesmas, forjando notas de cobrança de dívidas para com outras empresas.A Relação de Évora decidiu agora que apesar de se ter provado que entraram largas quantias de dinheiro com origem ilícita nas contas dos arguidos, não se conseguiu apurar que factos ilícitos foram esses.