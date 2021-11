Foi através da troca de duas letras num endereço eletrónico que um cidadão português, de 37 anos, burlou um companhia de aluguer de aviões no valor de 550 mil euros.





Segundo noticiou a imprensa nacional, a empresa PT Ersa Eastern Aviation, da Indonésia, assinou um contrato com a chinesa Chailease International Financial Services para a compra de um avião. Marco Paulo Rodrigues, três dias antes do prazo-limite para pagar os 550 mil euros, enviou um email à companhia de aviões fazendo-se passar pelos vendedores, em que informava que a conta da empresa chinesa estava temporariamente bloqueada e, por isso, pedia que os 550 mil euros fossem transferidos para uma conta de outro banco, sediado em Bruxelas, Bélgica.