Busca da GNR apanha jovens com droga em Loulé

Dois jovens, de 17 e 19 anos, foram detidos pela GNR por tráfico de droga e posse de arma proibida, em Loulé.Um dos detidos já estava a ser investigado por suspeita de ter usado um multibanco que não lhe pertencia para efetuar compras, através da tecnologia contactless - permite fazer pagamentos apenas por aproximação ao terminal automático, sem necessidade de PIN.Essa investigação da GNR já decorria há cerca de quatro meses, após o jovem de 19 anos ter encontrado uma carteira com documentos e cartão multibanco, com o qual realizou, "por diversas vezes, compras", sendo suspeito dos "crimes de apropriação ilegítima em caso de acessão ou de coisa achada e de burla informática".Na sexta-feira, no cumprimento de um mandado de busca à casa do suspeito - onde este estava com o outro jovem - a GNR acabou por descobrir 583 doses de haxixe e uma soqueira.Os dois jovens detidos foram constituídos arguidos e ficaram sujeitos a termo de identidade e residência, segundo revela a GNR. Esta força de segurança esclarece que todos os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Loulé.A detenção foi realizada por militares do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Loulé, que tinham a seu cargo a investigação relativa ao cartão multibanco perdido, que terá sido usado para pagamentos indevidos por um dos jovens.