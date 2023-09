Buscas em terra e no mar por casal desaparecido

Um homem e uma mulher, com cerca de 65 anos, estão a ser procurados em terra e no mar, na Póvoa de Varzim e Vila do Conde, esta tarde, de sábado.



O alerta foi dado às 16h30 e, segundo fonte da Policia Marítima, o casal é familiar de uma pessoa, cujo corpo foi esta sexta-feira resgatado do mar, em Vila do Conde.





Ao que oapurou, os três estariam juntos. Nas buscas, estão, no mar, um helicóptero da Força Aérea Portuguesa e a mota de água Salva-vidas. Em terra, vários meios da Polícia Marítima, Bombeiros, PSP e GNR.As buscas estão a decorrer desde o porto da Póvoa de Varzim e a foz do Rio Ave.