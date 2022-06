Buscas no mar de Sintra por jovem ainda sem qualquer resultado

As buscas por Alexandre Correia, o jovem de 18 anos que desapareceu ao final da tarde de terça-feira nas águas da Praia Grande, em Sintra, foram ontem retomadas de manhã, mas interrompidas ao final do dia sem qualquer resultado. O jovem, recorde-se, foi arrastado por um agueiro quando tentou salvar uma amiga em dificuldades. Não sabia nadar e acabou por ser ele a desaparecer entre as ondas. Naquela praia não há nesta altura nadadores-salvadores em serviço.O grupo – quatro jovens da Tapada das Mercês – tinha ido à praia para assinalar o final do ano escolar. Polícia Marítima, bombeiros e Instituto de Socorros a Náufragos estão desde então mobilizados para buscas e a dar apoio psicológico à família da vítima, que se tem mantido na praia.