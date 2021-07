Buscas pelo cidadão polaco desaparecido na serra da Madeira foram suspensas

As buscas pelo praticante de trail desaparecido desde quarta-feira na zona oeste da serra da Madeira foram suspensas, passando o caso para "a alçada da Polícia de Segurança Pública", disse hoje o comandante dos Bombeiros da Calheta, Jacinto Serrão.

A informação foi referida pelo comandante em declarações à agência Lusa.

Um comunicado emitido na quinta-feira pelo Serviço Regional Proteção Civil (SRPC) indicava que às 08:17 tinha sido dado o alerta de que um homem de nacionalidade polaca teria saído do Porto Moniz ao final da tarde de quarta-feira para um treino de trail, sem que tivesse ainda regressado ao hotel.

"A operação de resgate continuou durante a noite, sendo suspensa já na madrugada" de sexta-feira por um par de horas, confirmou à agência Lusa o comandante adjunto dos Bombeiros da Calheta, Lino Sá.

O SRPC informou igualmente na sexta-feira que 38 operacionais e 12 veículos dos Bombeiros Voluntários da Calheta, dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, dos Bombeiros Sapadores do Funchal, do Corpo de Polícia Florestal, da Polícia de Segurança Pública, da Guarda Nacional Republicana e do Serviço Regional de Proteção Civil estiveram envolvidos nas buscas pelo cidadão polaco.

A operação de localização e salvamento do praticante de trail implicou também "cinco binómios cinotécnicos, dois drones e a utilização do meio aéreo multimission".