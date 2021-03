Buscas por idosa de 93 anos desaparecida na serra algarvia em S. Brás de Alportel

As buscas para encontrar uma idosa de 93 anos, Adelina Viegas, que está desaparecida da sua residência, na Cova da Muda, em S. Brás de Alportel, desde quinta-feira, prosseguiram este sábado mas sem sucesso.



Nas operações estiveram empenhados 44 operacionais, com 12 viaturas dos bombeiros e da GNR e o apoio de um helicóptero. A idosa, que sofre de demência, foi dar um passeio como era seu costume, mas não voltou. Vive com dois filhos. Magra e com cerca de 1,50 m, tinha um lenço escuro na cabeça quando desapareceu.



