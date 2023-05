Buscas por jovem militar desaparecido no mar da Madeira retomadas hoje

As buscas pelo jovem militar, de 25 anos, que desapareceu no norte da Madeira, depois de cair ao mar, na noite de sábado, foram esta terça-feira retomadas.A área de buscas está cada vez mais alargada: são cerca de 450 quilómetros de buscas no mar e 12 quilómetros em terra.

Nas operações, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima do Funchal, estão uma embarcação da Estação Salva-vidas do Funchal, uma embarcação do SANAS Madeira e uma embarcação da GNR. Em terra estão militares da GNR e do Exército tal como uma equipa de drones do Comando Operacional da Madeira.



O alerta para o desaparecimento foi dado no sábado à noite. O homem estava a pescar no antigo cais de São Jorge, no concelho de Santana (norte da ilha), com um amigo, quando terá caído ao mar, acabando por desaparecer.