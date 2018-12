Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Buscas por 'Zé do Pipo' terminaram mas o cantor continua desaparecido

Nuno Batista desapareceu no inicio de novembro.

10:34

Nuno Batista, conhecido por Zé do Pipo, desapareceu no inicio de novembro junto à praia de Peniche e as buscas pelo cantor terminaram hoje. O cantor ainda não apareceu mas segundo as autoridades já não há buscas a decorrer.



Até ao momento apenas se sabe que Zé do Pipo desapareceu há cerca de um mês e que foi encontrado o telemóvel, o casaco e a carteiro dentro do carro do cantor.