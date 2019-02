Helder Bianchi do gang de Valbom com apresentação diárias na polícia.

Helder Bianchi que foi líder de um dos gangues mais perigosos do porto, o Gang de Valbom foi preso esta quarta-feira numa operação da PJ do Porto.



Foi detido e apresentado ao juiz do tribunal de instrução criminal do Porto.



Saiu em liberdade com apresentação diárias na polícia.