Um cabo da GNR em serviço no posto de Resende, no Norte do distrito de Viseu, evitou a queda de um homem, de 45 anos, para o rio Douro, na sexta-feira ao final da noite.O militar da GNR estava a passar na Ponte de Ermida, às 23h30, estrutura localizada sobre o rio Douro e que liga os concelhos de Resende a Baião, quando se apercebeu que no tabuleiro estava um homem em vias de se atirar para a água. Já tinha ultrapassado as barras metálicas de segurança do tabuleiro da estrutura.