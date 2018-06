Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cadastrado viola mais de sete meninas

Criança de 5 anos contou crimes à avó, que fez queixa à PJ.

01:30

Com um cadastro que começa nos anos 80 do século passado, em que foi condenado duas vezes por crimes sexuais, o homem de 61 anos terá feito várias vítimas durante anos a fio. Nos últimos meses, abusou de uma criança de 5 anos, no Seixal. Só desde 2009, terá abusado de mais de sete crianças.



No caso mais recente, a menina denunciou os crimes à avó, que identificou o pedófilo, um mecânico, casado e cliente do café da mulher, e fez queixa à Judiciária de Setúbal.



A PJ rapidamente deteve o predador. Os abusos à menina, forçada a vários atos, ocorreram na rua e no café. A investigação permitiu identificar mais duas vítimas, de 10 e 13 anos, perseguidas no verão do ano passado e às quais o pedófilo exibiu os órgãos genitais.



A PJ acredita que há mais vítimas recentes. De 2009 a 2012, foi alvo de quatro investigações por crimes sexuais, que resultaram em penas de multa ou suspensas.



PORMENORES

Exibicionismo

Entre 2009 e 2012, os quatro processos do predador tinham a ver com perseguição e exibicionismo, razão pela qual as condenações não passaram de multas ou penas suspensas, num dos casos – uma sentença de apenas quatro meses.



Compulsivo fica em casa

O mecânico de 61 anos ficou ontem em prisão domiciliária depois de ser interrogado por uma juíza de instrução do Tribunal de Almada. Às autoridades, já tinha admitido que é compulsivo e que não consegue parar de perseguir crianças.