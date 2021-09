Cadastrado apanhado pelo SEF no aeroporto do Porto a tentar fugir para Londres

Um cadastrado, de 50 anos, foi apanhado no aeroporto do Porto a tentar fugir para Londres. O arguido, natural dos Açores, foi detetado, sábado, por um elemento do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras quando tentava embarcar para Manchester.



O foragido era procurado pelas autoridades para cumprir uma pena de três anos e seis meses de cadeia a que foi condenado por um tribunal dos Açores.





Foi condenado por crimes de furto e furto qualificado, por assaltar casas. Foi levado à cadeia de Custoias, em Matosinhos, para cumprir a pena judicial a que foi condenado.