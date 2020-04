Cadastrado faz ameaças de morte à ex-companheira à frente das filhas

As autoridades anunciaram esta sexta-feira a detenção de cinco homens por violência doméstica, tendo sido ainda apreendida, pela GNR de Silves, uma pistola ilegal a um outro, de 57 anos, que vive numa autocaravana e agredia a ex-mulher.A GNR de Leiria deteve um agressor de 36 anos, residente em Vieira de Leiria (Marinha Grande), com cadastro por roubo, que está proibido de se aproximar da vítima. A relação de quatro anos terminou devido às agressões e ameaças de morte, muitas vezes com armas brancas, na presença das três filhas, uma delas menor de idade. Nos últimos três meses perseguiu a ‘ex’, arrombando portas e janelas para entrar em casa.Já no Porto foi detido pela PSP um homem de 41 anos por bater na mulher e ameaçar familiares, estando em preventiva. A PSP deteve mais dois agressores – um de 43 anos, motorista e residente em Gaia, e outro de 52 anos, desempregado e residente em Rio Tinto – que estão proibidos de se aproximarem das vítimas.A mesma medida foi aplicada a um homem de 53 anos que foi detido pela GNR em Vendas Novas por agressões ao longo de 25 anos de casamento.