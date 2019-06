Homem ameaçava e agredia mulher à frente da filha em Silves

O homem, de 32 anos, agredia e ameaçava de morte a companheira, de 25. As agressões e os atos de violência doméstica aconteciam muitas vezes à frente da filha, de apenas cinco anos de idade.O agressor acabou detido, terça-feira, em Silves, mediante mandado de detenção, pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Portimão da GNR. Esta foi a segunda detenção por violência doméstica registada no mesmo dia pelo NIAVE de Portimão.Segundo oapurou, o detido tinha tentado arrombar a porta da casa da mulher, ameaçando que a matava. A vítima conseguiu alertar a GNR.Quando os militares chegaram, o homem ainda tentou fugir, antes de ser detido. Já havia registo de agressões anteriores, tendo a vítima chegado a receber tratamento hospitalar. Presente, esta quarta-feira, ao Tribunal de Silves, o agressor ficou em prisão preventiva.Tal como onoticiou, também na terça-feira, um homem, de 40 anos, foi detido na zona de Algoz, concelho de Silves, pelo NIAVE de Portimão da GNR, por agredir e ameaçar a mulher, de 38 anos, à frente dos filhos, de 5 e 12 anos. A GNR apreendeu-lhe um chicote, algemas e gás-pimenta.O detido foi apresentado esta quarta-feira de manhã ao Tribunal Judicial de Silves, tendo ficado com proibição de contactos com a vítima e sujeito a vigilância eletrónica.A 23 de junho, a GNR de Lagos deteve um homem de 44 anos após denúncia de aquele estar a bater na mulher, de 41, e por agredir um militar. Este mês, o NIAVE de Portimão da GNR deteve ainda um homem de 42 anos na zona do Sargaçal, Lagoa. As agressões ocorriam frequentemente à frente da filha, de 13 anos.A 1 de junho, a GNR de Albufeira tinha detido, em flagrante delito, um homem de 53 anos que agredia a sua ex-companheira, de 47, por não aceitar o fim do relacionamento entre ambos.