Cadáver de homem português encontrado em Espanha

O cadáver de um português, de 39 anos, foi encontrado pelas autoridades do país basco espanhol na última quarta-feira.

João Paulo Teixeira estava dado como desaparecido desde sábado. A família deu o alerta às autoridades policiais, o que desencadeou de imediato buscas na zona da província de La Rioja.

Ao final da manhã de quarta-feira,o automóvel do português foi encontrado, com o corpo no interior. Segundo a imprensa local, João Paulo Teixeira tinha sido despedido da empresa de limpezas para o qual trabalhava.

Desconhecem-se ainda as causas da morte.