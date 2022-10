Cadeias compram munições no valor de mais de 66 mil euros

A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais adquiriu munições de vários calibres, através de concurso público, no valor de 66 600 € (sem IVA). O contrato foi celebrado em setembro com a Antero Lopes, Lda., loja em Lisboa que representa alguns produtores de armamento internacional.









Foram adquiridas 160 mil munições de calibre 9x19 mm, 30 mil cartuchos de calibre .12 de chumbo e 17 mil cartuchos de calibre .12 de bago de borracha.

Segundo as normas, nas torres de vigilância das cadeias são colocados dois tipos de armas: uma espingarda caçadeira de calibre .12 com munições não letais (cartuchos de bagos de borracha); uma pistola -metralhadora de calibre 9 mm, com pelo menos dois carregadores municiados.