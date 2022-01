Militares tinham “medo” na ronda aos paióis de Tancos, revela sargento

O primeiro-sargento do Regimento de Engenharia nº 1, do Exército, que comandava a guarda (8 soldados) aos Paióis de Tancos na noite do furto do armamento de guerra, a 27 de agosto de 2017, referiu em tribunal que “os militares tinham medo de efetuar serviço de rondas” devido à “falta de condições de segurança existentes e porque normalmente as armas que transportavam nas rondas não tinham munições e os carregadores estavam selados”, revela o acórdão do Tribunal de Santarém - que condenou a penas efetivas três operacionais do golpe.