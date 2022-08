As cadeias estão, neste momento, sem diretor-geral. Rómulo Mateus, que estava no cargo desde 2018, despediu-se na sexta-feira, sem que o Ministério da Justiça nomeasse ainda qualquer substituto.





Procurador da República de profissão, Rómulo Mateus viu o Conselho Superior do Ministério Público impedir, no final do ano passado, a renovação da comissão de serviço à frente do sistema prisional.Na sexta-feira, e em carta de despedida a que oteve acesso, recordou “a distinção com que foi enfrentada a pandemia de Covid-19 nas prisões”., a ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, convocou os três subdiretores-gerais dos Serviços Prisionais para tentar resolver este impasse.