Cadela bombeira em calendário

Castro Laboreiro ajuda a corporação de Viana do Castelo, que a adotou.

Por Manuel Jorge Bento | 09:29

Nina, a cadela adotada pelos Bombeiros de Viana do Castelo, é a estrela de um calendário solidário que está à venda por três euros, e cujas receitas revertem para a corporação e para a associação Vila Animal, em partes iguais.

"Foi encontrada quando tinha apenas cinco meses. Agora já tem três anos e meio e é a alegria do quartel", confessou ao CM Cândido Carvalho, comandante dos Bombeiros Voluntários de Viana. "Há muitas pessoas que nos ajudam e a Nina tem sido autossuficiente, na alimentação e no tratamento".

O calendário com fotografias desta Castro Laboreiro está à venda, por três euros, no quartel da corporação - onde é também possível adquirir, por 50 cêntimos, ímanes com a imagem da mascote dos bombeiros vianenses.