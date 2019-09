Cães abandonados à porta de canil fechado em Loulé

Dois cães foram abandonados, durante a madrugada, no início deste mês, em frente ao Canil de São Francisco de Assis, em Loulé, numa altura em que a instituição estava fechada e quando existe um sinal à porta a dar indicação de que o espaço estava lotado.Este tipo de situação tem-se multiplicado nos últimos anos, em especial em alturas de férias, e o bem-estar dos animais fica comprometido pois enquanto esperam pela abertura do canil, podem ser atropelados ou ficar asfixiados pela trela."Felizmente, quando abrimos o canil, os cães estavam bem de saúde, mas a situação podia ter sido má. Podiam ter sido atropelados por carros que passam aqui, algumas vezes em excesso de velocidade, passado fome e sede e até asfixiados porque estavam com cordas presas ao pescoço e às vezes tentam fugir", lamenta aoLiló Kranendonk, do canil de São Francisco de Assis.Segundo esta responsável, estas situações de abandono de animais de estimação - cães e gatos - enquanto o canil está fechado são regulares e aumentam na altura das férias do Natal e do verão, como o que aconteceu desta vez.Muitos destes casos são apanhados nas câmaras de videovigilância do canil e são encaminhadas para a GNR, uma vez que os proprietários dos animais estão a cometer o crime de abandono e maus-tratos de animais de estimação."Esta indiferença e falta de empatia é muito triste", considera Liló Kranendonk.