Encontrados três cães mortos em canil privado

Três cães mortos e um outro num debilitado estado de saúde foram encontrados por militares da GNR de Vinhais, no distrito de Bragança, num canil particular cujo proprietário é um homem de 47 anos, que foi identificado e agora é suspeito do crime de maus-tratos a animais de companhia.O caso foi espoletado após uma denúncia anónima para as autoridades dar conta que os animais seriam vítimas de maus-tratos continuados. Na sexta-feira, diligências efetuadas por militares da GNR e por funcionários da Câmara Municipal de Vinhais resultaram na localização dos quatros cães.Os militares da GNR e elementos da Autoridade Sanitária Veterinária Municipal encontraram três animais já cadáveres, com suspeita de terem morrido vítimas de maus-tratos, e um outro também com sinais visíveis de maus-tratos, estando subnutrido e desidratado.Os cães foram de imediato recolhidos para o canil municipal de Vinhais. É nessas instalações que o animal sobrevivente está a receber tratamento e cuidados veterinários adequados ao seu estado. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Bragança.