Cães-pisteiros ajudaram esta segunda-feira a GNR e os bombeiros nas buscas pelo caçador que está desaparecido nas águas do rio Tejo, em Vila Velha de Ródão. João Duarte, de 40 anos, desapareceu quando atravessava o rio com mais dois colegas, depois de um dia de caça ao javali.O bote onde seguiam afundou, mas já foi recuperado pelos bombeiros.Esta segunda-feira as buscas foram feitas por terra e na água e estendidas a cinco quilómetros a jusante do local onde desapareceu o caçador.