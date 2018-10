Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cães vadios atacam outros animais e revoltam população em Tábua

Moradores dizem que nas últimas semanas foram mortas nove cabras e ovelhas em duas aldeias.

Por Paula Gonçalves | 12:11

Vários cães abandonados, que desde os fogos do ano passado circulam na zona de Tábua, estão a assustar e a gerar revolta entre alguns moradores das aldeias de Ázere e Espadanal. Os habitantes queixam-se de que os cães, esfomeados, atacaram nas últimas semanas três rebanhos de ovelhas e cabras, matando nove animais.



Miguel Cardoso, que tem um rebanho de 180 animais em Espadanal, perdeu cinco ovelhas em diferentes ataques. "Tive um prejuízo superior a 500 euros. Comuniquei à Câmara de Tábua para ver se conseguiam apanhar os cães, mas ninguém fez nada", lamenta.



Para evitar novos ataques o rebanho está agora fechado e quando sai para o exterior vai sempre acompanhado de um pastor. No entanto, Miguel Cardoso diz não estar descansado: "Um vizinho viu os cães há pouco tempo a tentar atacar as minhas éguas".



Miguel Cardoso diz que os primeiros cães abandonados apareceram na zona logo após os incêndios do ano passado. Ao longo dos últimos meses a matilha tem vindo a aumentar. "No início eram três e agora já são seis", descreve.



Na sede de freguesia, Ázere, Maria Alice Silva, 78 anos, perdeu também duas cabras, no sábado. Não tem dúvidas de que foi a mesma matilha. "Quando aqui cheguei uma estava morta em cima do telhado, para onde fugiu, e o macho, que era novo, estava já todo comido no campo", conta.



Já anteriormente o vizinho tinha perdido duas ovelhas da mesma forma. Os habitantes reclamam medidas para resolver a situação.



Contactada pelo CM, a Câmara de Tábua não respondeu até à hora de fecho desta edição .