Câmara de Azambuja lamenta morte de idoso em largada de touros

Homem de 82 foi colhido mortalmente no sábado durante a Feira de Maio.

A Câmara Municipal de Azambuja lamentou esta segunda-feira a morte de um idoso ocorrida no sábado, durante as largadas de touros da Feira de Maio, mas ressalvou que a autarquia tem feito tudo para sensibilizar dos perigos.



Um homem de 82 foi colhido mortalmente no sábado durante as largadas de touros da Feira de Maio, evento que decorre até ao final do dia de hoje, no concelho de Azambuja, distrito de Lisboa.



Em declarações à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de Azambuja, Luís de Sousa (PS), lamentou esta morte, mas reconheceu que "os aficionados" costumam "arriscar um bocadinho".



"As pessoas arriscam um bocadinho. Veem que não têm capacidades físicas para andarem aqui no meio onde os touros andam. Não é por falta nossa de informação e divulgação de que têm de ter cuidado e de que não devem ir lá para dentro. Estamos sempre a levantar essa questão", assegurou.



Nesse sentido, o autarca ressalvou que, num concelho onde "99,9% dos seus habitantes é aficionado dos touros, é impossível fazer mais do que sensibilizar as pessoas para os perigos das largadas".



"É muito difícil proibir as pessoas. Nos dias em que há largadas de touros na Azambuja para tudo. Existe uma grande paixão", sublinhou.



Até ao momento, na edição deste ano da Feira de Maio, que termina hoje, 12 pessoas tiveram de ser assistidas pelos bombeiros destacados para o evento.