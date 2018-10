Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara de Lagoa dá 2000 euros por cada bebé nascido

Subsídio foi aumentado em 500 euros e já foi aprovado pela assembleia municipal.

Por Ana Palma | 09:20

Os residentes do concelho de Lagoa vão receber 2000 euros por cada novo bebé. Nesse sentido, a Câmara de Lagoa (CML) alterou, recentemente, o seu regulamento de incentivo à natalidade, aumentando em 500 euros o valor a pagar aos moradores no concelho por cada novo nascimento.



Segundo o CM apurou este sábado junto da vereadora da CML, "os pais têm de estar recenseados há um ano e residir há dois no concelho" para poder receber o apoio. Assim que o bebé nasce, "a família recebe logo 250 euros e os restantes serão pagos sob a forma de reembolso de despesas efetuadas com a criança, ao longos dos primeiros dois anos de vida, em estabelecimentos do comércio local", adiantou Anabela Simão.



O documento foi aprovado na última sessão da assembleia municipal e entrará em vigor logo que seja publicado em Diário da República, o que deverá acontecer muito em breve.



Outra alteração introduzida no regulamento de incentivo à natalidade da CML tem a ver com o facto de deixar de haver um limite de rendimentos para as famílias receberem o apoio.



Isto porque, no passado, algumas famílias não receberam o subsídio por o seu rendimento ultrapassar, por pouco, o valor que estava fixado, situação que, para a vereadora, era "injusta".



Anabela Simão recordou ainda que a CML já tinha previsto apoiar o tratamento de casais que não podem ter filhos. "Damos apoio a casais inférteis, dentro das possibilidades, para poderem fazer tratamentos que são muito caros", frisou.



A CML prepara-se também para apoiar a adoção: "As crianças não precisam de ser do concelho, só os pais , esclareceu.